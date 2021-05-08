Інфляція в Україні: як змінилися ціни і що подорожчало найбільше

За січень-квітень 2021 року інфляція склала 4,8%.

Споживча інфляція в Україні у квітні в річному вираженні - у порівнянні з квітнем 2020 року - склала 8,4%, сповільнившись з 8,5% у березні.

Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, інфляція на споживчому ринку у квітні в порівнянні з березнем 2021 року склала 0,7% проти 1,7% в березні 2021 року в порівнянні з лютим, інформує UAINFO.org.

Відзначається, що за січень-квітень 2021 року інфляція склала 4,8%.

У квітні в річному вираженні у порівнянні з квітнем 2020 року ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 8,4%.

Найбільше (на 90-13,2%) подорожчали яйця, цукор, соняшникова олія, хліб. На 7,3-4,8% зросли ціни на макаронні вироби, м'ясо птиці, рибу та продукти з риби, яловичину, продукти переробки зернових, олію, кисломолочну продукцію. Водночас на 12,0% подешевшали овочі.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 3,2%.

Підвищення цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 26,5% відбулося в основному через подорожчання природного газу на 89,9% та електроенергії на 36,6%.

Ціни на транспорт зросли на 9,2%, в першу чергу за рахунок подорожчання палива і масел на 24,3%, проїзду в залізничному пасажирському транспорті - на 6,1%. Також на 5,2% подорожчав автодорожній транспорт.