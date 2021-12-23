Барбара Брыльска не может ходить: актриса сломала позвоночник

Известная советская актриса Барбара Брыльска получила серьезную травму - у артистки сломан позвоночник. Звезда новогоднего фильма "Ирония судьбы, или С легким паром" рассказала, что она не двигается самостоятельно и практически не разговаривает.

Об этом сообщили корреспонденты портала PopCornNews, пишет Обозреватель.

Знаменитость отменила все интервью и попросила журналистов не беспокоить ее в ближайшее время.

Как именно артистка получила травму, пока неизвестно. Она призналась СМИ, что молится о своем дальнейшем выздоровлении, однако никаких прогнозов от медиков не имеет.

"Я больная, голос у меня сейчас сильно плохой. Надо подождать, я очень не в форме. Молюсь. Я не могу даже встретиться с людьми. Сломанный позвоночник... вы понимаете, что это такое? Это долго все происходит - реабилитация и так далее. Я не в форме - в физической и в духовной. Что будет далее, не знаю. Никто не знает", - сообщила 80-летняя звезда журналистам по телефону.