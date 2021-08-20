Покупательская способность украинцев сократилась на 30%, страна занимает 110 место по индексу счастья

За 30 лет независимости покупательная способность украинцев сократилась на 30%, хотя в стране постоянно увеличивалась средняя зарплата.

Об этом свидетельствует экономическое исследование Украинского института будущего, информирует UAINFO.org.

«Отсутствие действенных экономических реформ привело к тому, что покупательная способность в Украине остается невысокой в сравнении с бывшими странами СССР.

С 1990 по 2021 год среднемесячная зарплата в Украине выросла со 118 долл. до 500 долл.

Но покупательная способность упала на 30%», — рассказал по итогам исследования директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин, которого цитируют СМИ.

Экономисты отталкивались от понятного принципа: важна не сама сумма дохода, а сколько человек сможет купить на свою зарплату.

Для сравнения брались другие страны бывшего СССР.

«Таким критерием мы взяли мясо. Для сравнения, с сегодняшней средней зарплатой в РФ можно купить 106 кг мяса, в Беларуси — 90 кг, в Казахстане — 96 кг, Эстонии — 155 кг, Литве — 221 кг, в Украине — 86 кг», — сообщил Амелин.

А по ходу уточнил, что за 30 лет население нашей страны сократилось на 27%: с 52 до 37 млн. Средняя продолжительность жизни в Украине составляет 71 год.

«Мы как бы растем, но отстаем от других стран бывшего советского лагеря.

И здесь критериями являются качество жизни, медицины, уровень доходов, потому что уровень доходов напрямую влияет на качество питания, образ жизни и возможность позволять себе качественную медицину», — отметил Амелин.

По данным исследования, по индексу счастья Украина занимает 110 место, тогда как Чехия — 18 место, Польша — 44, Латвия — 51.

Что объясняется низким уровнем доходов населения, низкой продолжительностью здоровой жизни, слабым состоянием здоровья. Хотя другие моменты также не забыли.

«Украина отстает от соседних стран и по уровню качества образования. По индексу человеческого капитала Украина потеряла 10 позиций (с 2010 до 2020 года), заняв 53 место в рейтинге.

По индексу уровня образования Украина уступает почти всем соседним странам», — добавил Амелин.