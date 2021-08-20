В Киеве появятся автобусы вакцинации: маршруты и график работы

Департамент здравоохранения КГГА сообщает о том, что в Киеве начинают свою работу мобильные пункты вакцинации, которые будут курсировать по столице. Специально оборудованные автобусы будут ездить по Киеву с 19 по 24 августа.

Об этом информирует UAINFO.org.

Сделать прививку от коронавируса в мобильных пунктах вакцинации смогут все желающие граждане Украины, и лица с видом на жительство. Для получения вакцины не требуется предварительная запись.

При себе нужно иметь:

Паспорт;

Идентификационный код;

Мобильный телефон.

В КГГА отмечают, что таким образом надеются привлечь к вакцинации пожилых людей, которым проблематично добраться до клиники.

График и маршрут автобусов вакцинации: