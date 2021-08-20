Smart-светофоры будут штрафовать нарушителей в автоматическом режиме

На дорогах итальянского города Милан появятся smart-светофоры с интеллектуальными камерами, которые смогут в автоматическом режиме фиксировать нарушителей проезжающих на запрещающий сигнал. Система будет распознавать и идентифицировать нарушителей по номерному знаку. Встроенная цифровая система будет направлять штрафы нарушителям автоматически.

Об этом пишет портал ukrautoprom, информирует UAINFO.org.

Smart-светофоры представляют собой комплекс интеллектуальных камер и цифровой системы, которые активируются, при включении желтого сигнала. Факт проезда на запрещающий сигнал и игнорирование остановки перед стоп-линией будут служить основанием для штрафа. Момент нарушения будет зафиксирован на камеру.

По мнению полиции Милана, smart-светофоры помогут повысить уровень безопасности на дорогах.