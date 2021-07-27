"Подорожчання товарів та процвітання чорного ринку", – економіст про законопроект про заборону продажу алкоголю і тютюну в супермаркетах

Законодавча ініціатива народних депутатів щодо заборони продажу будь-яких видів тютюну та алкоголю у звичайних магазинах у разі її реалізації призведе до суттєвих втрат надходжень до бюджету, а також до подорожчання таких товарів, що у кінцевому розрахунку позначиться на споживачах.

Про це в ефірі українського телеканалу сказав економіст Олег Пендзін, передає UAINFO.org.

"Ми маємо справу із певними діями, які нам подають як реформи, хоча насправді такими вони не є", - сказав експерт, коментуючи зареєстрований у парламенті законопроект №5805, який забороняє продаж пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, столових вин, тютюнових виробів, електронних сигарет, рідин для електронних сигарет і пристроїв для нагрівання тютюну в магазинах, що не мають відповідної спеціалізації. У разі порушення магазин хочуть штрафувати на 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що нині становить 23790 гривень.

"Ухвалення відповідного законопроекту призведе до появи тіньового ринку алкогольної продукції через зростання вартості алкогольної і тютюнової продукції у відповідних спеціалізованих магазинах", - пояснив він.

Економіст наголосив, що рітейл (принцип організації торгівлі, роздрібна торгівля) орієнтований на весь перелік споживчих товарів, і в тому числі на тютюн і алкоголь, а відкриття нових окремих спеціалізованих магазинів для продажу тютюну і алкоголю спровокує додаткові витрати, які "будуть покриватись не з кишені власника, а які будуть закладати у ціну товару".

"Отже, ми матимемо зростання вартості алкогольної і тютюнової продукції. Тому що для рітейлу - це скорочення асортименту, а для спеціалізованих підприємств - це додаткові видатки, які будуть закладати в ціну товару", - сказав він.

Олег Пендзін наголосив, що ціна товару формує обсяг попиту на нього: чим вища ціна товару, тим менший обсяг того, що буде куплено на полицях.

"Тому населення зменшить купівлю легальної продукції. І щоб задовольнити свій попит, обов'язково з'являться пропозиції в інших місцях, коли магазини фактично будуть продавати нелегально такий вид продукції", - впевнений економіст.

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