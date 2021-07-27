Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

19:00

"Подорожчання товарів та процвітання чорного ринку", – економіст про законопроект про заборону продажу алкоголю і тютюну в супермаркетах

18:00

У Петербурзі відставний контрадмірал по-звірячому вбив дружину та сина й загинув під колесами електрички: подробиці страшного злочину

17:00

Мыши способны контролировать в мозгу "гормон удовольствия" - ученые

16:00

Миграционный терроризм на службе у Лукашенко

15:05

В Арктике нашли водоросли, которые могут вырабатывать компонент бензина

14:00

"Маємо готуватися до повномасштабної війни": волонтер озвучила тривожний прогноз щодо Донбасу

13:30

Звезда сериала "Папаньки" с синяками на лице извинился за драку на дороге (видео)

12:58

Соглашение Германии и США по "Северному потоку-2" побуждает Россию к агрессии, - МИД Польши

12:01

Названы признаки надвигающегося инфаркта

11:00

Откуда взялся и чем опасен штамм "Дельта" – BBC

10:29

Под Одессой женщина отдала в соцслужбу годовалого сына, так как набрала кредитов "на погулять" (фото)

09:01

"Україні не вигідний Нормандський формат, але "зіскочити" не може за жодних умов", – політолог

08:24

Україна здобула третю медаль на Олімпіаді в Токіо (фото)

08:00

Почему нельзя пить только кофе на завтрак: три последствия для здоровья

07:03

Путин планирует новую эскалацию в Украине на сентябрь? – Frankfurter Allgemeine Zeitung

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Июль 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      

"Подорожчання товарів та процвітання чорного ринку", – економіст про законопроект про заборону продажу алкоголю і тютюну в супермаркетах

  4   0 27.07.2021, 19:00 | Новости, Экономика
"Подорожчання товарів та процвітання чорного ринку", – економіст про законопроект про заборону продажу алкоголю і тютюну в супермаркетах

Законодавча ініціатива народних депутатів щодо заборони продажу будь-яких видів тютюну та алкоголю у звичайних магазинах у разі її реалізації призведе до суттєвих втрат надходжень до бюджету, а також до подорожчання таких товарів, що у кінцевому розрахунку позначиться на споживачах.  

Про це в ефірі українського телеканалу сказав економіст Олег Пендзін, передає UAINFO.org.

"Ми маємо справу із певними діями, які нам подають як реформи, хоча насправді такими вони не є", - сказав експерт, коментуючи зареєстрований у парламенті законопроект №5805, який забороняє продаж пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, столових вин, тютюнових виробів, електронних сигарет, рідин для електронних сигарет і пристроїв для нагрівання тютюну в магазинах, що не мають відповідної спеціалізації. У разі порушення магазин хочуть штрафувати на 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що нині становить 23790 гривень. 

"Ухвалення відповідного законопроекту призведе до появи тіньового ринку алкогольної продукції через зростання вартості алкогольної і тютюнової продукції у відповідних спеціалізованих магазинах", - пояснив він.  

Економіст наголосив, що рітейл (принцип організації торгівлі, роздрібна торгівля) орієнтований на весь перелік споживчих товарів, і в тому числі на тютюн і алкоголь, а відкриття нових окремих спеціалізованих магазинів для продажу тютюну і алкоголю спровокує додаткові витрати, які "будуть покриватись не з кишені власника, а які будуть закладати у ціну товару".  

"Отже, ми матимемо зростання вартості алкогольної і тютюнової продукції. Тому що для рітейлу - це скорочення асортименту, а для спеціалізованих підприємств - це додаткові видатки, які будуть закладати в ціну товару", - сказав він.  

Олег Пендзін наголосив, що ціна товару формує обсяг попиту на нього: чим вища ціна товару, тим менший обсяг того, що буде куплено на полицях.  

"Тому населення зменшить купівлю легальної продукції. І щоб задовольнити свій попит, обов'язково з'являться пропозиції в інших місцях, коли магазини фактично будуть продавати нелегально такий вид продукції", - впевнений економіст. 

UAINFO

Лента статей

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Июль 2021 (548)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)
Февраль 2021 (653)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]