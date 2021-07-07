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Для букмекеров и казино власть хочет понизить налоги – Береза

  9   0 07.07.2021, 19:29 | Новости, Экономика
Для букмекеров и казино власть хочет понизить налоги – Береза

"Помните законопроект 5600? Это такой замечательный законопроект, которым хотят увеличить налоговое давление на граждан. По оценке экспертов, с помощью этого законопроекта Зеленский, Шмыгаль и Гетманцев хотят вытащить из наших с вами карманов примерно 50 миллиардов гривен. Зачем? Видимо им нужны ещё деньги на "Велике крадівництво", чтоб и сегодня без тендеров распилить эти деньги среди заранее выбранных властью фирм", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет Борислав Береза, информирует UAINFO.org.  

"Но власть не всем поднимает налоги. Например, для букмекеров и казино власть хочет налоги понизить. Ведь игорка - это тот сектор, который очень близок многим "слугами народа". Именно поэтому один из #слуг, а именно Олег Марусяк, подал такой законопроект, как 2713-д. В нем депутатам предлагается понизить ставку налога на доход для организаторов азартных игр: с 30% до 10%. Также предлагается снизить ставку на доход букмекеров и казино: с 18% до 10%. А ещё предлагают в три раза уменьшается стоимость лицензий. Оценили красоту этого откровенного лоббизма от партии Зеленского? Конечно же это все из альтруизма и превеликой заботы о молодом и таком ещё неокрепшем игорном бизнесе, а не подача закона за который готовы платить депутатам собственники казино и букмекерских контор. Или все же это откровенный лоббизм игорки, которая близка многим в #моносброде? Хочется понять, откуда такая забота о букмекерах и казино.

Кстати, этот законопроект 2713-д, уже поддержан профильным комитетом ВР, который возглавляет... еще один "слуга" Данила Гетманцев. Тот самый Гетманцев, который являлся держателем акций лотерейного оператора МСЛ, и ранее в интервью СМИ признавал у себя наличие конфликта интересов в вопросе игорного бизнеса. И это очень смешно, ведь именно Гетманцев главный инициатор поднятия налогов для всех. Для всех, кроме игорки. Там все наоборот.

А все почему? Потому что интересы игорки для Зеленского, Шмыгаля и Гетманцева выше и приоритетнее, чем любые интересы избирателей и Украины. И не на словах, а на деле", - завершает Береза.

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