Арахамія в інтерв'ю китайським ЗМІ заявив, що "досвід Компартії Китаю в управлінні державою заслуговує на наслідування"

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що політсила вважає Китайську Народну Республіку важливим стратегічним партнером і має намір перейняти досвід Комуністичної партії Китаю (КПК) в управління економікою та розбудові держави. Про це він заявив у інтерв'ю китайським ЗМІ, пише "Сіньхуа", повідомляє Lb.ua.

Видання зазначає, що Арахамія привітав керівництво Комуністичної партії Китаю та всіх китайців зі 100-річчям від створення КПК.

"Голова політради "Слуги народу" підкреслив, що принципи правлячих партій України та Китаю у багатьох речах збігаються, оскільки їхнім девізом є служіння народу. Д. Арахамія високо оцінив той факт, що попри величезну територію Китая КПК представлена в кожному населеному пункті країни - від невеликих сіл до великих міст. Цей досід неодмінно варто переймати, вважає глава політради "Слуга народу", - заявили в "Сіньхуа".

Китайська державна агенція новин також зазначила, що Арахамія рік тому прочитав російською мовою книгу "Сі Цзіньпін про державне управління", яка "справила на нього сильне враження", тому він вирішив сприяти появі україномовного накладу книги.

Арахамія також зазначив, що Україна хотіла б перейняти досвід Китаю в економічному розвитку.