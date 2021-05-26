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Илон Маск захотел сделать криптовалюту стабильной и "поднял" курс биткоина

  6   0 26.05.2021, 01:20 | Новости, Экономика
Илон Маск захотел сделать криптовалюту стабильной и "поднял" курс биткоина

Маск встретился с крупнейшими майнерами в Северной Америке и обсудил, как ускорить реализацию инициатив по устойчивому развитию криптовалюты в мире.

Миллиардер Илон Маск захотел сделать криптовалюту стабильной. На фоне новостей о встрече основателя Tesla с крупнейшими майнерами в Северной Америке курс биткоина снова пошёл вверх.

Генеральный директор компании MicroStrategy Майкл Сейлор рассказал в Twitter, что в рамках встречи стороны обсудили перспективы использования экологически чистых источников энергии для майнинга криптовалют. Решения, которые были приняты в ходе встречи, Маск назвал «потенциально многообещающими».

Одним из результатов встречи стало согласие майнеров «сформировать Совет по майнингу, чтобы обеспечить более прозрачное энергопотребление и ускорить реализацию инициатив по устойчивому развитию в мире».

Во встрече принимали участие руководители крупных североамериканских майнинговых компаний, в том числе Argo Blockchain, Blockcap, Core Scientific, Galaxy Digital и др. Представители некоторых компаний подтвердили намерение двигаться в направлении обеспечения устойчивости биткоина.

На фоне этих новостей курс биткоина снова пошёл вверх. Криптовалюта сумела отыграть почти всё, что было потеряно несколько дней назад, когда цена одного биткоина опускалась до 34,7 тысячи долларов.

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