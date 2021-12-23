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В Украине женщин будут брать на военный учет: в Минобороны объяснили детали

  10   0 23.12.2021, 10:02 | Новости, Общество
В Украине женщин будут брать на военный учет: в Минобороны объяснили детали

Министерство обороны Украины постановило ставить на воинский учет женщин определенных профессий. Перечень охватывает сотни специальностей.

Об этом говорится в приказе Минобороны от 11 октября. Список в десятки раз шире предыдущего, пишет Обозреватель.

Работодатель должен проконтролировать, чтобы женщины, которые уже работают по специальностям из этого списка, стали на воинский учет.

При принятии на работу у женщин будут проверять наличие документов и отметок о взятии на воинский учет.

Комиссариаты будут ставить женщин на учет в двух условиях:

  • должность или специальность есть в списке,

  • женщина пригодна к прохождению воинской службы по состоянию здоровья и возрасту.

Состояние здоровья определит воинско-врачебная комиссия, предельный возраст пребывания в запасе и воинском резерве - 60 лет. Полный список профессий и специальностей можно посмотреть по ссылке.

Как отметила советница заместителя министра обороны Наталья Воронкова в эфире Громадського радіо, специальный алгоритм как женщинам стать на военный учет должны быть создан до конца 2021 года. Она не исключила, что на учет можно будет стать в электронном формате.

"Мы разработаем алгоритм и до конца следующей недели он будет на сайте военкоматов. Если будет возможность, то на учет можно будет стать электронно. Посмотрим, будет ли это возможно с точки зрения безопасности. Я поговорю с военкоматами, чтобы мы разработали скорую процедуру, чтобы не все вместе пришли становиться на учет", - сказала она.

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