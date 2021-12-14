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Українцям пояснили, кому треба повторно подати документи на субсидію

  3   0 14.12.2021, 11:12 | Новости, Общество
Українцям пояснили, кому треба повторно подати документи на субсидію

Більшості громадянам України перепризначили субсидії на комунальні послуги автоматично. Деяким українцям все ж доведеться повторно подати документи.

Про це розповіла Міністр соціальної політики Марина Лазебна в інтерв'ю "Фактам".

За її словами, перепризначення субсидій відбувалося на підставі наявної в реєстрах інформації.

"Винятком були випадки, коли необхідно надати або підтвердити ті, чи інші дані, які могли змінитися. Наприклад, якщо одержувач субсидії раніше не надавав свої банківські реквізити для перерахування монетизованої субсидії", - пояснила глава Мінсоцполітики.

При цьому вона зазначила, що підтвердити право на субсидію повинні:

  • українці, які отримували її за фактичним місцем проживання;
  • українцям, яким вона призначалася без урахування зареєстрованих членів сім'ї, але не проживають за місцем реєстрації.

"Цього року було розширено коло людей, які можуть отримувати субсидії. Ми проаналізували практику та включили до переліку загальних підстав призначення субсидії ті випадки, які раніше потребували окремого розгляду та рішення комісій органів місцевого самоврядування. Це випадки, коли хтось із членів домогосподарства офіційно працює за кордоном, або перебуває за кордоном, але доглядає за дитиною до трьох років, або є безробітним, але зареєстрований в центрі зайнятості та інші життєві ситуації",- вказала Лазебна.

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