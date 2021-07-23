"1+1 медіа" вирішила транслювати серіали та фільми мовою оригіналу після критики українського дубляжу "Сватів"

Група «1+1 медіа» 23 липня повідомила, що транслюватиме фільми та серіали мовою оригіналу, а на українську переходитиме поступово. Таке рішення медіагрупа прийняла після критики українського дубляжу серіалу «Свати», пише Детектор медіа.

Рішення про поступовий перехід на українську мову в фільмах та серіалах ухвалили, як кажуть у «1+1 медіа», виходячи з тлумачень нормативно-правових актів, роз'яснень від профільних органів та чинного законодавства: законів України «Про телебачення і радіомовлення», «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», «Про кінематографію», «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

«Надалі такі продукти транслюватимуться мовою оригіналу в межах чинного законодавства. Це рішення не в останню чергу зумовлено негативною реакцією на дубльований продукт з боку великої частини наших глядачів, які історично звикли до перегляду улюблених фільмів та серіалів саме у тому вигляді та з тим колоритом, з яким продукт було створено від початку. "1+1 медіа" виступає за рівні умови на телевізійному ринку та чесну конкуренцію за прихильність українського глядача, - заявили в медіагрупі. - Наразі ж ми спостерігаємо певний розкол суспільства за мовним принципом, що вважаємо категорично неприпустимим».

Медіагрупа запевнила, що продовжить інвестувати в дубляж та україномовний контент. Зокрема, у «1+1 медіа» нагадали, що цієї осені покажуть українською власний серіал «Моя улюблена Страшко», а телеканали групи продовжать інформаційну кампанію «Дивись українською».

Телеканал «1+1» 19 липня показав серіал «Свати» в українському дубляжі. Однак в соцмережах та на сайті каналу глядачі з різних причин почали висловлювати невдоволення цим дубляжем - скаржилася як на якість дубляжу, так і просто на українську мову. 22 липня «Плюси» знову «повернули» серіалу російське звучання.