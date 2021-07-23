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Директор ЦРУ допустил, что происхождение COVID-19 так и не удастся выяснить

  9   0 23.07.2021, 15:08 | Новости, Мир
Директор ЦРУ допустил, что происхождение COVID-19 так и не удастся выяснить

Директор ЦРУ Уильям Бернс отметил, что Соединенные Штаты до сих пор расследуют происхождение коронавируса, однако добавил, что окончательные причины возникновения вируса до сих пор не установлены.

Об этом он рассказал в интервью радио NPR, пишет УНИАН.

"Честный ответ сегодня заключается в том, что мы не можем сделать окончательный вывод, возник ли (коронавирус - ред.) в результате ЧП в лаборатории, или в результате естественной передачи от инфицированного животного к человеку", - сказал Бернс.

Глава разведки США пояснил, что это расследование не только касается спасения людей в мире, но и поможет предотвратить возникновение новых пандемий.

"И две реальности заключаются в том, что китайское правительство не было прозрачным, не участвуя в полной мере в расследовании ВОЗ. И недавно было высказано предположение, что КНР вновь откажется от сотрудничества в дальнейших действиях. И это очень прикорбно", - констатировал директор ЦРУ.

При этом Бернс дал утвердительный ответ на вопрос, возможно ли, что источник распространения вируса так и не удастся выяснить.

"Это возможно. Возможно, как и многие другие вещи, относительно которых мы никогда не сможем прийти к окончательному выводу", - сказал Бернс.

УНИАН

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