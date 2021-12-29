Захворюваність COVID-19 у світі зростає, Україна демонструє стрімкий спад – KSE

Зараз світ виходить на максимальні позначки за всю історію пандемії.

Рівень захворюваності COVID-19 в Європі і світі зростає, а в Україні демонструє стрімкий спад.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на онлайн-брифінгу повідомив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко, інформує UAINFO.org.

Він нагадав, що минулого тижня в Європі спостерігалася певна стабілізація рівня захворюваності, проте в KSE очікували його зростання найближчим часом.

"Зростання середньодобової захворюваності в Європі на 100 тис. населення... тривати... - плюс 17% за тиждень. І Європа вже досягла і перевершила максимальні позначки України... такого не було дуже давно", - зазначив експерт.

За його словами, показовим у світі є те, що не тільки Європа "спалахує", А За останній тиждень скачки захворюваності відбулися і в Північній Америці, і в Океанії.

"І ми бачимо, що Південна Америка вже починає показувати тренд на зростання... Зараз світ виходить вже на свої максимальні позначки за всю історію пандемії, тобто середньодобова захворюваність зараз є максимальною за весь час... Але Україна падає дуже стрімкими темпами - мінус 30%, тобто майже на третину за останній тиждень впала захворюваність COVID-19", - додав Ганиченко.

У KSE допускають, що такі скачки захворюваності в Європі можуть бути пов'язані з новим штамом вірусу "Омікрон", адже, за попередніми даними, більшість з нових виявлених випадків зараження - саме цим штамом.

"Показовою для України є ситуація із захворюваністю в Європі. Якщо ще кілька тижнів тому ми говорили про величезні спалахи в трьох країнах (Бельгія, Чехія і Нідерланди), то з цього тижня в цю трійку вриваються нові країни - Великобританія, Іспанія і Франція, які стали антилідерами за рівнем захворюваності COVID-19 в Європі", - розповів експерт.

За даними KSE, Україна другий тиждень фіксується на 14-й позиції з 15-ти великих країн Європи з населенням понад 10 млн осіб.

"Тобто одна з найкращих ситуацій щодо захворюваності - в Україні. Нижче України тільки Румунія... Тобто зараз дві країни, які показують непогану ситуацію із захворюваністю, - це Україна і Румунія. В інших країнах ситуація зараз досить напружена", - підсумував Ганиченко.

Разом з тим в KSE заявили, що в Україні кількість виписаних пацієнтів на третину переважає над кількістю госпіталізованих хворих COVID-19.

"В Україні не тільки захворюваність спадає..., ми бачимо досить значний спад і за рівнем госпіталізацій. За останній тиждень госпіталізації зменшилися на 14%, за ними аналогічним чином спадають і виписки - на 15%. Але, що дуже важливо, розрив між виписками і госпіталізаціями тримається на досить високому рівні в 33%", - зазначив він.

За словами Ганиченко, переважання кількості виписаних над кількістю госпіталізованих на третину означає розвантаження медичної системи, оскільки на "ковідні" ліжка приходить менше пацієнтів, ніж з них йде.

Він додав, що станом на зараз три з чотирьох "ковідних" ліжок з киснем є вільними.

А ось середньодобова смертність від COVID - 19 продовжує падати і становить 214 осіб на добу. За словами аналітика центру економіки охорони Здоров'я Київської школи економіки (KSE) Катерини Кузьмінової, кількість померлих за останній тиждень зменшилася на чверть і становить 214 осіб на добу. Вона розповіла, що зараз цей показник менше максимальних показників 2020 року.

"Смертність є відкладеним показником, тренди в якому слідують за трендами в нових випадках і госпіталізаціях з відставанням приблизно в два-три тижні. Тому ми очікуємо, що в найближчі тижні смертність продовжить спадати", - додала вона.

Як повідомлялося, за минулу добу в Україні зафіксовано 5 тис. 454 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби-19, госпіталізовано 1 тис. 153 людини, зафіксовано 307 летальних випадків і 12 тис. 352 випадки одужання.