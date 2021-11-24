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В Украине планируют усилить ответственность водителей: 15 лет тюрьмы и пожизненное лишение прав

  7   0 24.11.2021, 07:04 | Новости, Авто
В Украине планируют усилить ответственность водителей: 15 лет тюрьмы и пожизненное лишение прав

В Верховной Раде зарегистрировали три законопроекта, которые направлены на увеличение безопасности на дорогах.

Документы предлагают усилить ответственность водителей-виновников ДТП. За аварии с особо тяжкими последствиями предлагают лишать свободы на срок до 15 лет, и пожизненно забирать право управлять автомобилем (забирать водительское удостоверение).

Законопроекты предусматривают внесение изменений в несколько статей Уголовного кодекса Украины, пишет портал "Авто24", информирует UAINFO.org.

Депутаты перешли к действиям после того как выяснилось, что повышение штрафов не дает должных результатов. Водители продолжают безнаказанно нарушать правила дорожного движения, что становится причиной серьезных аварий.

Согласно данным Патрульной полиции в 2020 году в Украине было зарегистрировано 168 тысяч аварий. Порядка 26 тысяч аварий были с пострадавшими. В результате ДТП не стало 3541 человека, из них 168 детей, 235 велосипедистов и 1198 пешеходов.

В 2021 году в Украине наблюдается рост аварийности. За 10 месяцев текущего года количество ДТП увеличилось на 13,9%, по сравнению с 2020 годом.

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