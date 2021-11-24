Валютный курс уже превысил 27 грн за доллар. Почему дорожает валюта и что будет дальше

В Украине стремительно дорожает американская валюта.

За прошлую неделю безналичный (межбанковский) курс доллара поднялся с 26,23 грн/$ до 26,57 грн/$. Вчера, 21 ноября, он оказался уже на 26,77 грн/$, а на сегодняшних торгах достиг 26,85-26,88 грн/$.

Об этом передает сайт dubinsky.ua, информирует UAINFO.org.

Все это, конечно же, сказалось на наличных ценах в кассах. Неделю назад доллар можно было купить в обменниках по 26,35-26,55 грн/$, а сегодня средние цены вышли на 26,95-27,0 грн/$.

Максимальная стоимость наличного доллара на продаже перевалила уровень 27,0 грн/$, и вышла на 27,10 грн/$ — таких курсов становится все больше.

В банках говорят о растущем спросе на валюту со стороны населения.

Люди среагировали на подорожание доллара, и стараются прикупить его на всякий случай с оглядкой на рост наличного и безналичного курса.

Изначальное валютное подорожание начиналось с межбанка, и главной его причиной стала скупка валюты иностранными банками, работающими в Украине. Особенно, Ситибанком и ING Bank.

Они обслуживают в нашей стране пирамиду ОВГЗ (облигаций внутреннего госзайма Украины), которую отстроили еще при президентстве Петра Порошенко и его председателе Нацбанка Валерии Гонтаревой.

Но продолжают достраивать и дополнять «новыми кирпичиками» и при Владимире Зеленском.

Участие в пирамиде ОВГЗ принимают как старые, так и новые политики вроде того же Порошенко или народных избранников из «Слуги народа».

Но не только они. Там еще присутствуют спекулятивные иностранные инвестфонды, которые обслуживают вышеупомянутые Ситибанка и ING Bank.

В этих инвестфондах есть деньги и украинских политиков, которые скрывают капиталы за границей, и западных спекулянтов.

Все они очень нервно реагируют на негативные военно-политические и экономические новости из Украины. Как только такие появляются, они начинают истерично сбрасывать купленные ранее ОВГЗ, и переводить полученную гривну в доллар.

А дальше идет цепная реакция: как только иностранцы кидаются скупать доллар — его курс растет. Именно это и происходит в последнее время. Иностранцы раскупают американскую валюту, опускают курс гривны, и выводят свои капиталы из Украины.

Сейчас сброс ОВГЗ объясняют негативными новостями о возможном вторжении РФ в Украину, и невнятной реакцией украинских властей на них.

Была надежда, что иностранцев успокоит сообщение о поддержке МВФ — о решении Международного валютного фонда выделить нашей стране кредитный транш на $699 млн.

Однако пока этого не происходит. Иностранцы продолжают скупать доллар на межбанке, и его курс растет.