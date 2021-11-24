Путин незаметно продвигается вперед: что происходит на востоке Украины — Atlantic Council

За последние семь лет постепенный захват Россией Украины погрузил мир в новую холодную войну…

Пока международные лидеры и мировые СМИ продолжают строить догадки по поводу последнего наращивания Москвой военной мощи на границе с Украиной, президент России Владимир Путин незаметно продвигается вперед, продолжая медленную ползучую аннексию востока Украины.

Об этом говорится в статье научного сотрудника Atlantic Council, издателя журналов Business Ukraine и Lviv Today Питера Дикинсона, передает НВ.

Тревога по поводу намерений России нарастает с начала ноября, когда в Москву отправили главу ЦРУ Билла Бернса, чтобы предостеречь Кремль против нового вторжения в Украину.

На фоне недавнего шквала сообщений в прессе, на разные лады выражающих опасения по поводу возможного наступления России, министр обороны Великобритании Бен Уоллес посетил Киев, а его украинский коллега Алексей Резников отправился в Вашингтон для переговоров с министром обороны США Ллойдом Остином.

Даже министерства иностранных дел Франции и Германии, которые, как правило, стараются не вступать в конфронтацию, сочли нужным выступить с жестким совместным заявлением, информирующем Россию о «серьезных последствиях» в случае, если она вдруг решит усилить военное присутствие в Украине.

Такой акцент на угрожающих военных маневрах Москвы вполне понятен, но тут есть риск выпустить из внимания тот факт, что Россия уже вторглась в Украину и с 2014 года неуклонно укрепляет свою власть над целыми регионами страны.

За последние семь лет постепенный захват Россией Украины погрузил мир в новую холодную войну. Даже если в предстоящие месяцы Россию удастся удержать от начала еще одного наступления, это и в будущем останется самым серьезным вызовом международному порядку.

15 ноября Путин заявил о своем намерении продолжить неофициальную аннексию восточной Украины, издав новый указ, устраняющий барьеры в торговле между оккупированными Россией регионами и самой Россией.

Эти планы получили высокую оценку оккупационных властей на востоке Украины, которые назвали его «серьезным шагом на пути к интеграции с Россией». Это событие не получило такого резонанса или внимания средств массовой информации, как развертывание элитных кремлевских войск и российских танковых дивизий, но на самом деле оно представляет не меньшую угрозу для будущей территориальной целостности Украины.

Украина осудила указ Путина как «грубое вмешательство» во внутренние дела страны. В заявлении МИД Украины говорится, что этот шаг «ясно демонстрирует целенаправленную политику России по втягиванию временно оккупированных территорий нашего государства в свое экономическое, политическое, избирательное и информационное пространство».

К сожалению, для Киева, внешняя аудитория кажется неспособной или не желающей признать зловещие последствия усилий России по интеграции восточной Украины.

Недавнее снятие торговых барьеров является последним из серии шагов, инициированных Кремлем для содействия экономической интеграции между оккупированной восточной Украиной и Российской Федерацией.

Украинские регионы, которые в настоящее время контролируются Кремлем, перешли с украинской гривны на российский рубль несколько лет назад, в то время как Москва также предоставляет значительные финансовые субсидии для поддержки больной экономики и финансирования социальных выплат в оккупированной зоне.

Экономическая интеграция — лишь один из пунктов плана Путина по созданию неформальной империи на востоке Украины.

В то время как Москва приступила к аннексии Крыма практически немедленно после захвата контроля над украинским полуостровом в начале 2014 года, в отношении оккупированных территорий на востоке Кремль применил гораздо более плавную поэтапную политику.

Официально Россия поддерживает возможное возвращение этих регионов под контроль Украины, а неофициально она делает все возможное, чтобы этого никогда не произошло.

В течение последних семи с половиной лет население оккупированной Россией восточной Украины подвергалось безжалостной кремлевской пропаганде, демонизирующей Украину и ставящей под сомнение ее право на существование в качестве независимого государства.

Школьников учили враждебно относиться к Украине и считать себя русскими, в то время как правозащитные группы утверждают, что изучение украинского языка практически полностью исчезло из системы образования региона.

Самым вопиющим аспектом этой медленной аннексии стала массовая раздача российских паспортов украинцам, живущим на оккупированном востоке. Решение о предоставлении российского гражданства местному населению, инициированное в апреле 2019 года, через несколько дней после победы на выборах президента Украины Владимира Зеленского, изменило геополитический баланс на востоке Украины и фактически превратило регион в паспортный протекторат.

Москва не скрывает того факта, что рассматривает это искусственно созданное российское население в качестве бессрочного повода для вмешательства в жизнь региона, даже в случае его маловероятного будущего возвращения под контроль Украины.

Весной 2021 года во время очередного бряцания Россией оружием на границе с Украиной заместитель главы администрации Путина Дмитрий Козак предупредил, что российские военные «будут вынуждены встать на защиБен Уоллесту» российских граждан на востоке Украины, если ситуация с безопасностью ухудшится.

По сообщениям, за последние два года было выдано более полумиллиона российских паспортов, этот паспортный империализм представляет очевидную и непосредственную угрозу суверенитету Украины.

Милитаризация российского гражданства на востоке Украины также способствует политической интеграции региона в РФ.

Кампания по выборам в российский парламент в сентябре 2021 года проходила по всей территории оккупированной Россией восточной Украины, а, по словам уполномоченного по правам человека украинского парламента Людмилы Денисовой, в самом голосовании приняли участие около 230 000 украинцев.

Недавние выборы ввели ключевые фигуры, напрямую связанные с войной на востоке Украины, в ряды российского политического истеблишмента. Самым известным из этих персонажей стал Александр Бородай, впервые получивший известность в 2014 году как премьер-министр так называемой Донецкой Народной Республики (ДНР), одной из сепаратистских республик, созданных Кремлем на востоке Украины.

Бородай давно уже призывал к аннексии восточной Украины. Теперь, став членом парламента от путинской партии «Единая Россия», он пообещал использовать свое недавнее повышение для углубления «интеграции» «ДНР» в состав России.

Открытое признание и принятие Кремлем таких токсичных фигур, как Бородай, представляет разительный отход от прежней политики правдоподобного отрицания своей причастности к событиям на востоке соседней страны. По сути это является убедительным свидетельством того, что в обозримом будущем Москва вообще не намерена добиваться урегулирования отношений с Украиной путем переговоров.

Стратегия ползучей аннексии Путина оказалась на удивление успешной. В то время как международное сообщество было ошеломлено захватом Крыма в 2014 году и в последнее время поспешило поднять тревогу в связи с концентрацией войск вблизи украинской границы, не было практически никакой реакции на многочисленные «детские шажки» Кремля, которые угрожают сделать нынешнюю оккупацию Россией востока Украины перманентной.

Вместо этого западные лидеры в основном ограничились пустыми выражениями серьезной озабоченности, которые уже давно интерпретируются Россией как негласный зеленый свет для дальнейших действий. Это нежелание противостоять Кремлю просто «консервирует» существующую проблему.

Пока Запад не наложит на Москву ощутимую дополнительную плату за такое поведение, постепенное поглощение украинской территории будет продолжаться, и страна останется источником непрекращающейся международной нестабильности.

В существующей сейчас обстановке предотвращение нового крупного наступления России, очевидно, является краткосрочной приоритетной задачей. Однако международное сообщество должно признать, что в конечном итоге ему придется погасить имперские амбиции Путина в Украине, если оно хочет выйти за рамки сегодняшних условий холодной войны.

По мере того, как Россия все больше укрепляется на востоке Украины, цена, которую придется за это заплатить, будет только расти.