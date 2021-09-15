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Новый iPhone 13 рассмешил соцсети: самые яркие шутки и мемы

  4   0 15.09.2021, 23:10 | Новости, Общество
Новый iPhone 13 рассмешил соцсети: самые яркие шутки и мемы

Пользователи высмеивали цену, расположение камеры и отсутствие в новом смартфоне кардинальных отличий от предыдущих моделей.

Презентация Apple, на которой компания представила свои последние инновации, в том числе и свой флагман iPhone 13, стала событием мирового масштаба.

И пока "яблочные" фанаты уже оформляют предзаказы на iPad, Apple Watch и iPhone последних моделей, скептики устроили в соцсетях настоящий парад мемов.

Главным образом, авторы высмеивают визуально малоразличимые отличия между 13-ой и 12-ой моделями. Да и предыдущими моделями, в целом, тоже.

"Я пытаюсь уловить разницу между iPhone 12 Pro Max и iPhone 13 Pro Max"

"Первая встреча iPhone 11, 12 и 13"

Не обошлось и без устоявшихся шуток про продажу органов ради новинки.

"Я в поисках ненужных органов после объявления об iPhone 13"

"Как я вижу новый iPhone"

А кого-то повеселило расположение камер - по диагонали.

 

Нашлось место и шуткам о не такой уж и необходимости такой обновки.

"Пока линейка iPhone 13 набирает популярность, я со своей Nokia"

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