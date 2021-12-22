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Біля Красногорівки українські бійці знищили ворожий безпілотник

  7   0 22.12.2021, 09:19 | Новости, ООС
Біля Красногорівки українські бійці знищили ворожий безпілотник

Упродовж минулої доби, 21 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє Міноборони, передає Укрінформ.

В напрямку Широкиного ворог вів вогонь зі стрілецької зброї.

Поблизу Мар'їнки противник здійснив обстріл з мінометів калібру 120 мм.

В районі Красногорівки виявлено та знищено безпілотний літальний апарат противника типу «Квадро».

Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров'я - середньої тяжкості.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Станом на 7 годину ранку, 22 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Укрінформ

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