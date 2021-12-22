Смаколики для здоров’я: який «Гематоген» справжній та чим він корисний насправді?

Унікальний смак «Гематогену», мабуть, знайомий кожному із самого дитинства. Звісно, що малеча не усвідомлює, наскільки цілющим є цей продукт, втім дитячі ручки завжди інтуїтивно тягнулися до цієї солодкої плитки. Та й з роками та набутими знаннями любов до «Гематогену» тільки міцнішає. Бо ж це смачно і корисно!

Та в цю ностальгічну та солодку ідилію увірвався інформаційний вихор: так у ЗМІ почали говорити, мовляв, «Гематоген» уже не той що був раніше й нині він перетворився із корисного лікувального батончику на звичайнісінькі солодощі. Тож спробуємо розібратися, віднайти істину і той самий смак дитинства!

У світі є чимало прикладів, коли поряд з оригінальним продуктом продають і його копії. Тож на перший план тут виходять майнові права та звісно питання якості.

Насправді виявляється, що виключні майнові права на знак «Гематоген» в Україні має фармацевтичне підприємство «Натур+», яке знаходиться у місті Ірпінь на Київщині. Підприємство є єдиним в країні легітимним виробником продукції під цією торгівельною маркою.

Експерт у справах інтелектуальної власності Валерій Ситцевой, демонструючи відповідні реєстраційні свідоцтва та рішення Голосіївсього районного суду в місті Києві й Апеляційної палати Мінекономрозвитку, пояснює, що знак «Гематогену» визнано «добре відомим» в Україні.

«Це означає, що відповідно до Статті 6 bis «Паризької конвенції про охорону промислової власності» цей знак охороняється на території України як «добре відоме» і будь-яке використання не тільки цього знаку, а й схожого є порушенням законодавства», - зазначає експерт.

Тож справжній «Гематоген» таки існує, а виробляють його на підприємстві «Натур+» в Ірпені.

ТОВ «Натур+» є екологічно чистим та безпечним виробництвом, діяльність якого регламентована європейськими та національними правилами, які піддаються регулярним, дуже суворим перевіркам з боку державних органів.

Лінійка «Гематогенів» ТОВ «Натур+» - єдина дієтична добавка в Україні, яка виготовляється фармацевтичним підприємством, що сертифіковане на відповідність стандарту GMP.

Що це означає?

Good Manufacturing Practice(GMP) - це міжнародний стандарт, який визначає вимоги до виробництва лікарських препаратів. Усе дуже серйозно! До міжнародного стандарту GMP включені всі вимоги, яким має відповідати підприємство-виробник: від закупки сировини, виробництва, температури у виробничому цеху до одягу та поведінки працівників. Тож стандарти GMP це не просто побажання, а суворі вимоги. Тому вживаючи ліки або продукти компаній, що мають сертифікат GMP, споживач може бути абсолютно спокійним за якість.

Тож перейдемо якраз до питання якості, яке є надважливим. Виготовляють «Гематоген» в Ірпені за традиційною технологією та перевіреним роками складом.

Обов'язковим компонентом справжнього «Гематогену» є чорний альбумін - білок плазми крові великої рогатої худоби. (До речі,«Гематоген» підвищує рівень гемоглобіну саме за рахунок заліза, яке міститься в чорному харчовому альбуміні).

Обов'язковою вимогою до альбуміну, що використовується у виробництві «Гематогену» є відповідність до харчового рівня. Це є додатковим підтвердженням безпеки цього компоненту. При виготовленні «Гематогену» ТОВ «Натур+» використовує саме такий альбумін, який закуповує у одного перевіреного виробника більше ніж 15 років. А якість кожної партії альбуміну перевіряється власною лабораторією на стадії прийому на склад підприємства.

Ну і найголовніше - ефективність та безпека використовуваного ТОВ «Натур +» альбуміну підтверджується документами виробника, а саме: Посвідченням якості та безпеки харчового продукту та Ветеринарним свідоцтвом, які входять до обов'язкового комплекту супровідних документів до кожної поставленої партії.

Під час виробництва кожна партія батончиків проходить обов'язковий технологічний та лабораторний контроль. Всі стадії виробництва та контролю вносять в окремі протоколи, які потім формують в досьє виготовлення кожної партії. Тільки після перевірки та повної відповідності всіх показників якості та виробництва надається дозвіл на можливість реалізації у торговій мережі.

Кому показаний «Гематоген» та чим він настільки корисний?

Насправді приймати його можна як лікарський засіб за призначенням лікаря або ж просто як БАД для підтримання загального стану організму. «Солодкі ліки» можна приймати з двох років.

«Коли потрібен альбумін? Коли треба, щоб організм ріс або загоював рани. «Гематоген» - абсолютно корисний препарат, який би я рекомендував, виходячи з його складу - білок і легкозасвоювані вуглеводи", - говорить лікар-терапевт Євген Сова.

Втім, не варто забувати, що «Гематоген» - не цукерка. Тож слід дотримуватися рекомендованої норми, яка вказана на кожній упаковці продукту. Також препарат слід з обережністю вживати хворим на цукровий діабет, про що також зазначено в інструкції.

Та повернемось до інших цілющих властивостей.

Будь-який лікар підтвердить, що анемія супроводжується не тільки пониженням гемоглобіну, але і занепадом сил, слабкістю, тому є дуже правильним, що «Гематоген» виготовлений підприємством «Натур+» містить білки (альбумін), жири (згущене молоко), вуглеводи (крохмальна патока) та цукор. Всі перераховані складові є високоякісними натуральними продуктами без ГМО та консервантів. Користь «Гематогену» ТОВ «Натур+» перевірена роками.

«Гематоген» - джерело білків, жирів, вуглеводів та мінералів, що містяться у пропорціях, близьких до складу крові людини. Це засіб корекції метаболічних процесів. Справжній продукт, який виробляють в Ірпені на підприємстві «Натур+», стимулює кровотворення, сприяє всмоктуванню заліза в кишечнику, підвищує вміст гемоглобіну в крові, збільшує вміст феритину у плазмі і навіть допомагає зміцнювати імунну систему, підвищуючи здатність організму до опору вірусам та інфекціям за рахунок заліза, яке міститься в чорному харчовому альбуміні. А це особливо актуально, враховуючи нинішню епідеміологічну ситуацію.

Якщо ви купуєте «Гематоген» не, як ласощі, обирайте продукти виготовлені фармацевтичними компаніями.

Хоча під час карантину деякі звички міняються, домівки стають школою, офісом чи навіть тренажерним залом, турбота про близьких, про їх здоров'я залишається головною цінністю нашого життя. Тому замість шкідливого перекусу для них ви можете обрати смачний і корисний «Гематоген».

Тож смакуйте із задоволенням та будьте здорові!

"Вечірні Вісті"