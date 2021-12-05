На Донбассе затишье. Обстрелов нет уже второй день

С начала 5 декабря в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе не было зафиксировано ни одного нарушения перемирия. Позиции украинских военных уже второй день не попадают под обстрелы со стороны оккупантов.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

"С начала суток нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано. Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ", - заявили в штабе.