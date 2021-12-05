Названы сроки похода украинского ледокола в Антарктиду

Перед походом в ледяные моря ледокол Ноосфера пройдет серьезное техническое обслуживание.

Новый украинский ледокол Ноосфера отправится в Антарктиду уже в середине января. А накануне он покинул морской вокзал Одессы в направлении судоремонтного завода в Черноморске, об этом сообщил Национальный антарктический научный центр.

"Как и любое транспортное средство перед большой дорогой (в Антарктиду из Украины не менее 5-6 недель хода), тем более перед походом в ледяные моря, наше судно должно пройти серьезное техническое обслуживание", - говорится в сообщении.

Отмечается, что следует проверить работу всех механизмов - от двигателей до кранов и лебедок - на исправность, заменить отработанные масла и т.п. Отдельной задачей является очистка корпуса от наростов морской растительности и техобслуживание "подрулек" - специальных винтов, обеспечивающих маневренность судна в сложной ледовой обстановке.

"Большинство этих работ нельзя выполнить на пассажирском причале морвокзала, а некоторые даже нуждаются во временном подъеме из воды в док", - добавили в антарктическом центре.

Работы проведет ЧАО ИСРЗ (бывший Ильичевский судоремонтный завод). Поскольку Ноосфера имеет значительное водоизмещение - 5732 тонны, а для этого плавучий док должен быть достаточно мощным.

"Техническими работами будет руководить опытный старший механик Андрис Кубулинс, более шести лет работавший на судне Джеймс Кларк Росс, и когда оно стало Ноосферой, любезно согласился перейти с Британской антарктической службы на работу к украинскому экипажу ледокола", - рассказали в антарктическом центре.