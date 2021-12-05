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Папа Римский извинился перед православными

  5   0 05.12.2021, 19:07 | Новости, Мир
Папа Римский извинился перед православными

Понтифик вспомнил о корнях, объединяющих католиков и православных, и о возникших позднее разногласиях.

Папа Римский Франциск во время своего визита в Грецию принес извинения Богу и православным за ошибки, совершенные католиками. Он заявил, что эти действия не имели ничего общего с учением Иисуса, а были следствием жажды обогащения, сообщает Vatican News.

Понтифик вспомнил о корнях, объединяющих католиков и православных, и о возникших позднее разногласиях.

"История имеет свой вес, и сегодня здесь я чувствую потребность снова попросить прощения у Бога и у братьев за ошибки, совершенные многими католиками", - сказал Папа Римский и призвал помогать друг другу, поклоняться Богу и служить ближнему.

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