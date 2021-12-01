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Президент присвоїв звання Героя України командирові 1-ї штурмової роти ДУК "Правий сектор" Дмитрові Коцюбайлу

  4   0 01.12.2021, 15:04 | Новости, Политика, ООС
Президент присвоїв звання Героя України командирові 1-ї штурмової роти ДУК "Правий сектор" Дмитрові Коцюбайлу

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України із врученням ордена "Золота Зірка" командирові 1-ї окремої штурмової роти ДУК "Правий сектор" Дмитрові Коцюбайлу ("Да Вінчі").

Доброволець удостоєний цього звання "за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України", інформує UAINFO.org

"Дмитро Коцюбайло, відомий на псевдо "Да Вінчі", у свій 21 рік став наймолодшим командиром 1-ї штурмової роти Добровольчого Українського Корпусу "Правий сектор". Восьмий рік на російсько-українській війні. Російські терористи підгорають від одної лиш згадки його позивного. Чотири роки тому Дмитра нагородили орденом "Народний герой України". Сьогодні в парламенті доброволець отримав найвищу нагороду нашої держави - Герой України. Радію, що наша країна почала нагороджувати достойних ще за життя, а не лише тих, хто поклав його за рідну землю", - написав у фейсбуці народний депутат від "Голосу" Роман Лозинський. 

"Доброволець, який з перших днів на війни - він, як ніхто, гідний цієї відзнаки. Сім років боротьби за офіційне визнання наших добровольців, за статуси, за справедливість! Ця почесна відзнака не тільки Да Вінчі, а великий крок для всіх наших добровольців! Я не вірю, що це сталося! Справді історичний момент! Дякую всім причетним, ну, а Да Вінчі щиро вітаю!", - привітала з нагородження героя громадська діячка Анна Демиденко. 

У червні 2017 року Дмитро Коцюбайло отримав громадську відзнаку "Народний герой України". 

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