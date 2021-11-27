Российские наемники с нарушением линии отвода разместили 30 танков в районе Тернового и 2 САУ в районе Комиссаровки, - СЦКК

Украинская сторона СЦКК сообщает об очередных фактах нарушений Минских договоренностей со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Как сообщается, наблюдателями СММ ОБСЕ зафиксировано размещение на временно оккупированной территории 32 единиц военной техники вооруженных формирований РФ, размещенных с нарушением Минских договоренностей.

Так, в зоне действий так называемого 1 армейского корпуса ВФ РФ, вне определенных районов хранения зафиксировано:

- в районе Терново;

- танки неопределенного типа - 30 единиц.

В зоне действий так называемого 2 армейского корпуса ВФ РФ, с нарушением линии отвода зафиксировано:

- в районе Комиссаровки;

- САУ 2С1 - 2 единицы.

"Зафиксированные нарушения со стороны ВФ РФ свидетельствуют о пренебрежении оккупантами взятых на себя обязательств в рамках Минских договоренностей по отводу тяжелых вооружений и созданию ими предпосылок для дальнейшей эскалации напряжения на линии столкновения", - говорится в сообщении.