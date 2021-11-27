УЦЗ сравнил COVID-смертность в 2020 и 2021 годах

В этом году число избыточных смертей в Украине может превысить показатели прошлого года.

Украинский центр здравоохранения прогнозируют, что по итогам 2021 года смертность от коронавируса превысит показатели 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба УЦЗ.

Так, на основе анализа ситуации с коронавирусом в период с 18 по 24 ноября сообщается, что среди госпитализированных только 1 человек из 10 в Украине вакцинирован.

В 2020 году было зафиксировано 33,5 тыс. избыточных смертей, из которых более 31 тыс. были зафиксированы с сентября по декабрь. В 2021 только за 9 месяцев это количество достигло 24 тыс., без учета осенней волны заболеваний.

В УЦЗ считают, что количество избыточных смертей может резко увеличиться.

Исследования показывают, что количество смертей в странах Европы зависит от вакцинированных, отмечают в УЦЗ. В странах с успешной вакцинальной кампанией показатель смертности от COVID-19 низкий, у аутсайдеров соответственно высокий. В то же время, аналитики УЦЗ указывают, что на эти факторы не влияет количество заболеваний в стране.

korrespondent.net