Сепаратисты обстреляли санитарные машины ВСУ

В результате обстрела водитель-санитар получил ранения. Повреждены два санитарных автомобиля.

В ночь на воскресенье на Донецкой области водитель-санитар получил тяжелое ранение в результате обстрела сепаратистами санитарных машин ВСУ в районе поселка Невельское. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в воскресенье, 14 ноября.

Указано, что в направлении Невельского велся огонь из минометов калибра 120-мм

"В результате обстрела водитель-санитар получил ранения. Повреждены два санитарных автомобиля. Воину оказана домедицинская помощь, он эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - тяжелое", - говорится в сообщении.

При этом за прошедшие сутки, 13 ноября, зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня противником, два из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В результате обстрелов один военнослужащий ООС получил ранения. Он находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья - удовлетворительное.