В Украине почти 14,5 тысяч случаев COVID и более 400 смертей

За минувшие сутки, 13 ноября 2021 года, выявили еще 14 490 новых случаев коронавируса в Украине. Также зафиксировали более 400 смертей.
Об этом сообщает в Facebook Министерство здравоохранения.
Сообщается, что вчера зафиксировали 14 490 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей - 1 069, медработников - 135). Также за минувшие сутки:
- госпитализировали - 4 881 человека;
- летальных исходов - 403;
- выздоровели - 11 146 человек.
За все время пандемии в Украине заболели 3 217 639 человек, летальных исходов - 76 705.