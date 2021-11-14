В Украине почти 14,5 тысяч случаев COVID и более 400 смертей

За минувшие сутки, 13 ноября 2021 года, выявили еще 14 490 новых случаев коронавируса в Украине. Также зафиксировали более 400 смертей.

Об этом сообщает в Facebook Министерство здравоохранения.

Сообщается, что вчера зафиксировали 14 490 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей - 1 069, медработников - 135). Также за минувшие сутки:

- госпитализировали - 4 881 человека;

- летальных исходов - 403;

- выздоровели - 11 146 человек.

За все время пандемии в Украине заболели 3 217 639 человек, летальных исходов - 76 705.