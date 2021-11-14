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В Британии заявили о риске "случайной" войны с РФ

  8   0 14.11.2021, 08:09 | Новости, Мир
В Британии заявили о риске "случайной" войны с РФ

Британский генерал назвал отношения России и Запада более напряженными, чем во времена холодной войны.

Отношения между Россией и Западом в настоящее время более напряженные, чем в период холодной войны, заявил начальник штаба обороны Великобритании генерал сэр Ник Картер, пишет газета Daily Express.

Это может привести к войне из-за "случайности", считает британский генерал. По его словам, характер конкуренции между странами ведет к усилению напряженности.

"Мы должны быть осторожны, не должны допустить, чтобы воинственный характер некоторых наших политиков поставил их в положение, когда эскалация конфликта ведет к ошибкам", - отметил Картер.

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