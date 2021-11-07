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В зоне ООС был сбит вражеский БПЛА с боеприпасами

  42   0 07.11.2021, 15:02 | Новости, ООС
В зоне ООС был сбит вражеский БПЛА с боеприпасами

Сепаратисты используют беспилотники, снаряженные боеприпасами типа ВОГ-17, для атак на позиции ВСУ два дня подряд.

На Донбассе в районе проведения Операции объединенных сил украинские военнослужащие сбили вражеский беспилотник. Об этом в Telegram сообщает Украинская делегация в трехсторонней контактной группе.

В ТКГ подчеркнули, что в последние два дня враг активно использовал свои БПЛА для атаки позиций ВСУ.

Так, в субботу, 6 ноября, в направлении населенного пункта Болотене, которое располагается в 20 километрах от Луганска, бойцы ВСУ сбили один БПЛА. Это произошло в непосредственной видимости патруля СММ ОБСЕ.

7 ноября сепаратисты задействовали еще два беспилотника. Их зафиксировали на направлениях Саханка - Водяное и Пикузы - Гнутово.

"Во всех случаях вражеские БПЛА были снаряжены боеприпасами типа ВОГ-17 (по два), а сегодня совершили их сброс на позиции ВС Украины", - говорится в сообщении.

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