Саакашвили прокомментировал видео, где он ест во время голодовки в тюрьме (видео)

Во врачебном тюремном кабинете Саакашвили принимал лекарства и знал, что камеры записывают.

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили объяснил видео, на котором он принимает пищу во время объявленной им голодовки в тюрьме в Рустави. Видео было опубликовано Минюстом Грузии.

На кадрах Саакашвили находится в медицинском кабинете. По его словам, в тюрьме разрешается принимать пищу только в камерах, а во врачебном кабинете разрешено принимать лекарства в "различных формах" - таблеток или жидкости.

"Никто не ходит в медицинский кабинет есть. Видеокамеры официально установлены в медицинском кабинете не для публикации, а для безопасности. Конечно, я знал, что они пишут... это делает эти видео смешными", - написал политик в Facebook.

Он отметил, что не нарушал норм голодовки, и то, что он получал на приеме у врача, "не является питанием".

"Сейчас моя ситуация ухудшается с каждым днем и, вероятно, все будет развиваться еще более быстрыми темпами. Тем не менее, моя вера, вера в победу и свободу неизменны", - резюмировал Саакашвили.