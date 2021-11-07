Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

15:38

Саакашвили прокомментировал видео, где он ест во время голодовки в тюрьме (видео)

15:02

В зоне ООС был сбит вражеский БПЛА с боеприпасами

14:30

На шахте в Казахстане погибли шесть человек

14:03

"Интер" близок к подписанию нового контракта со Шкриньяром

13:31

На Львовщине в палатке сгорел ребенок

13:04

Надя Дорофеева госпитализирована в Египте

12:32

Новая партия. Украина получила в рамках инициативы COVAX почти 3 млн доз вакцины Moderna

12:05

В Афганистане убили четырех женщин после звонка об эвакуации

11:33

Ученые из Украины и Турции будут вместе работать над опровержением советско-российских исторических нарративов, - посол Боднар

11:06

"Реал" намерен продлить контракт с одним из ключевых полузащитников

10:34

В Ровенском районе семейная ссора закончилась убийством

10:07

Украинская прокуратура расследует экологические преступления в Крыму

09:35

В Афганистане 25 боевиков ИГ сдались полиции

09:08

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 449 человек, зафиксировано 17 419 новых случаев заражения, - Минздрав

08:36

Беларусь усилила боевое дежурство ПВО у своих границ

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Ноябрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
            

Саакашвили прокомментировал видео, где он ест во время голодовки в тюрьме (видео)

  6   0 07.11.2021, 15:38 | Новости, Видео, Мир
Саакашвили прокомментировал видео, где он ест во время голодовки в тюрьме (видео)

Во врачебном тюремном кабинете Саакашвили принимал лекарства и знал, что камеры записывают.

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили объяснил видео, на котором он принимает пищу во время объявленной им голодовки в тюрьме в Рустави. Видео было опубликовано Минюстом Грузии.

На кадрах Саакашвили находится в медицинском кабинете. По его словам, в тюрьме разрешается принимать пищу только в камерах, а во врачебном кабинете разрешено принимать лекарства в "различных формах" - таблеток или жидкости.

"Никто не ходит в медицинский кабинет есть. Видеокамеры официально установлены в медицинском кабинете не для публикации, а для безопасности. Конечно, я знал, что они пишут... это делает эти видео смешными", - написал политик в Facebook.

Он отметил, что не нарушал норм голодовки, и то, что он получал на приеме у врача, "не является питанием".

"Сейчас моя ситуация ухудшается с каждым днем и, вероятно, все будет развиваться еще более быстрыми темпами. Тем не менее, моя вера, вера в победу и свободу неизменны", - резюмировал Саакашвили.

Лента статей

США бросили Ближний Восток на произвол судьбы — The New York Times

США бросили Ближний Восток на произвол судьбы — The New York Times

The New York Times : без лидера у расколотой Европы один путь — к застою

The New York Times : без лидера у расколотой Европы один путь — к застою

Китайский долговой пузырь грозит миру финансовой катастрофой — Deutsche Wirtschafts Nachrichten

Китайский долговой пузырь грозит миру финансовой катастрофой — Deutsche Wirtschafts Nachrichten

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Ноябрь 2021 (163)
Октябрь 2021 (769)
Сентябрь 2021 (720)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]