Всего в шахте в момент выброса метана находилось 64 горняка. 56 человек эвакуировались самостоятельно.

В результате выброса метана на шахте в Казахстане погибли шесть человек. Еще двое пострадали. Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.

"7 ноября в 08:37 в г. Абай на шахте Абайская УД АО АрселорМиттал Темиртау в забое вентиляционного штрека 3-К10 север произошел внезапный выброс газа метан. Всего в шахте находилось 64 работника. 56 человек сразу самоэвакуировались", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте выброса находилось восемь горняков, шесть из которых погибло, а двое травмированы. Сейчас пострадавших и тела погибших поднимают на поверхность. Производственный процесс в шахте приостановлен.

Обстоятельства и причины ЧП выясняются.