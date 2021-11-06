Боевики на Донбассе два раза нарушили "тишину": потерь среди военных нет

Боевики на Донбассе с начала суток два раза нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

"С начала текущих суток, 6 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

В ООС отметили, что в районе населенного пункта Зайцево боевики открывали огонь из стрелкового оружия. Возле Болотного враг использовал беспилотник, с которого на позиции военных были сброшены осколочные гранаты ВОГ-17.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - уточнили в штабе ООС.

Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить огневую активность.