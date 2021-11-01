Минулої доби у зоні ООС – 14 порушень "тиші", травмований український боєць

Упродовж минулої доби, 31 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню, 4 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу ООС, передає UAINFO.org.

Поблизу Луганського та Майорська ворог вів вогонь з гранатометів різних систем. В районі Новоолександрівки окупанти здійснили обстріл з великокаліберних кулеметів.

Позиції наших захисників біля Світлодарська двічі потрапили під обстріл з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Неподалік Мар'їнки та двічі біля Шумів ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм.

В бік Золотого-4 окупанти залучили міномети калібру 120 мм та великокаліберні кулемети. Біля Новолуганського російсько-окупаційні війська два рази вели вогонь, використовуючи протитанковий ракетний комплекс і стрілецьку зброю.

Біля Зайцевого ворог застосував станкові протитанкові гранатомети. З автоматичних станкових гранатометів обстріл здійснювався в районі Новотошківського.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно «Орлан-10», з перетином лінії зіткнення.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець зазнав бойового травмування. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров'я - задовільний.

На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили його припинити обстріли.

Завдяки зусиллям воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними.

Станом на 7 годину ранку, 1 листопада, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Підрозділи Об'єднаних сил тримають ситуацію під контролем та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.





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