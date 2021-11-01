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Постачальники газу підвищили тарифи на листопад до 40 гривень

  7   0 01.11.2021, 09:02 | Новости, Экономика
Постачальники газу підвищили тарифи на листопад до 40 гривень

Газопостачальні компанії України оприлюднили місячні тарифи на газ для населення в листопаді. Однак більшість постачальників відмовилися від місячних планів, залишивши тільки річну пропозицію, яка діє з 1 травня 2021 року до 30 квітня 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайтах компаній.

Місячні ціни, які компанії пропонують на листопад, досягають 40 гривень за кубометр. "ТАС Енергія країни"пропонує газ по 38,35 гривень (у жовтні - 30,06 Гривень, у вересні 20,96 гривень за кубометр).

Крім того, компанія "Світлогаз" встановила на листопад тариф на рівні 38,10 гривень за кубометр, Gas Trading - 36,50 гривень, "Хмельницькенергозбут" - 35,50 гривень.

Деякі компанії продають газ на місяць значно дешевше. Зокрема, "Галнафтогаз" зберіг місячний тариф на листопад на рівні 7,99 гривень за кубометр.

Крім того, більшість постачальників відмовилися від місячних тарифів, залишивши тільки річну пропозицію. Зокрема, це стосується компаній під брендом "Твій Газзбут", на які припадає значна частина ринку. Не пропонує місячний тариф і "Нафтогаз України".

Річні тарифні плани не змінилися і залишаються значно вигіднішими. Базові річні фіксовані ціни, як і раніше, коливатимуться від 7,80 до 13,50 гривень за кубометр. Більшість компаній встановили річні ціни до 9 гривень за кубометр. Кілька компаній пропонує річний тариф нижче 8 гривень, зокрема, ГК "Нафтогаз України" - 7,96 гривень за кубометр.

Процедура зміни постачальника газу максимально спрощена, і сотні тисяч побутових споживачів вже зробили це.

Як повідомляло РБК-Україна, наприкінці квітня постачальники газу для населення оприлюднили свої річні тарифи, які діятимуть з 1 травня 2021 року. Ціни склали близько 8 гривень за кубометр і вище. Постачальники не мають права підвищувати ці тарифи до травня 2022 року.

Зокрема, газопостачальна компанія "Нафтогаз України" встановила річний тариф на рівні 7,96 гривень за кубометр.

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