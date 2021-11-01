Профилактика болезней сердца: как пенсионерам себя защитить

Спорт может значительно улучшить здоровье людей в зрелом возрасте.

Ученые из Франции провели исследование, согласно которому физические упражнения в зрелом возрасте помогают людям с болезнями сердца улучшить свое здоровье, передает Новое Время.

Пару недель назад группа ученых опубликовала исследование, согласно которому чрезмерное количество физических нагрузок может негативно отразиться на работе мозга.

Но, что касается работы сердца - здесь все может быть наоборот. На днях исследователи из французского университета Бургундия заявили, что спорт может значительно улучшить здоровье людей в зрелом возрасте, которые имеют проблемы с сердцем.

«Старение связано с несколькими факторами, такими как усиление воспалений или окислительного стресса, которые предрасполагают людей к сердечно-сосудистым заболеваниям. В результате пожилые пациенты, как правило, менее приспособлены, чем молодые, и после сердечно-сосудистых заболеваний у них быстрее ухудшается физическое состояние», - пишут авторы исследования.

Ученые проанализировали данные о 733 пациентах, которые проходили программы кардиореабилитации в последние несколько лет. Пациентов разделили на три возрастные группы: до 65 лет, от 65 до 80 лет и старше 80 лет.

Оказалось, что у людей, которые выполняли физические упражнения в течение нескольких недель не только улучшилось состояние здоровья, но и снизились уровни тревоги и депрессии.

Больше всего прогресс был заметен у людей, которым менее 65. «Эти улучшения, несомненно, окажут большое положительное влияние на независимость и качество жизни пациентов, и могут помочь как врачам, так и пациентам понять, насколько полезной может быть реабилитация с помощью тренировок», - объясняют ученые.

По мнению экспертов Британского совета здравоохранения, есть несколько видов легкой физической активности, которые могут наилучшим образом помочь вам защитить сердце в пожилом возрасте.

Начать можно с легкой физической активности:

- медленная ходьба по улице;

- уборка дома;

- регулярное передвижение по дому.

К умеренной физической активности относятся:

- езда на велосипеде;

- водная аэробика;

- танцы;

- настольный теннис.