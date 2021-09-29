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Доба на Донбасі: бойовики вісім разів порушували перемир’я, двоє військових поранені

  12   0 29.09.2021, 08:55 | Новости, ООС
Доба на Донбасі: бойовики вісім разів порушували перемир’я, двоє військових поранені

За минулу добу в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі штаб зафіксував вісім порушень перемир'я з боку терористів. Двоє українських військових були поранені.

Як повідомляє прес-центр ООС, поблизу Кримського бойовики двічі вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї, інформує  UAINFO.org.

Неподалік Павлополя двічі фіксували обстріли з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Біля Кам'янки бойовики стріляли зі станкових протитанкових гранатометів, а також 120 мм мінометів. 

Також в районі Широкиного і Лебединського терористи застосували безпілотники, за допомогою яких скинули ВОГ-17.

Внаслідок бойових дій двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали вогнепальні поранення. Постраждалі знаходяться в лікувальному закладі, стан їхнього здоров'я - задовільний.

З початку поточної доби бойовики обстріляли українські позиції поблизу Золотого-4 з ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї, а в районі Пісків застосували ручні протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети.

UAINFO

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