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В Україні злетять ціни на автомобілі – прогноз

  6   0 29.09.2021, 08:05 | Новости, Авто
В Україні злетять ціни на автомобілі – прогноз

За прогнозами експертів через дефіцит чіпів у 2021 році світова автомобільна промисловість втратить 210 мільярдів доларів.

Станом на кінець вересня 2021 року дилери, що працюють в Україні, зафіксували дефіцит автомобілів на своїх складах.

Про це в Facebook повідомив генеральний директор компанії OTP Leasing Андрій Павлушин, повідомляє UAINFO.org.

"Не всі знають, але машин в країні майже немає на складах дилерів. На цьому тижні шукали клієнту просто недорогий седан: Skoda, Toyota або Nissan. Знайшли аж 2 вільні машини на весь Київ", — повідомив Павлушин.

На думку експерта, відсутність автомобілів безпосередньо пов'язана з дефіцитом чіпів, який останнім часом спостерігається серед автовиробників.

Павлушин не виключає, що ситуація з нестачею чіпів може затягнутися на невизначений темнін, що спровокує зростання цін на автомобілі.

Експерт зазначив, що в ціні зростуть не тільки нові, але й вживані автомобілі та порадив автовласником не поспішати з продажем своїх автомобілів, щоб не продешевити.

Брак чіпів: 

За прогнозами експертів через дефіцит чіпів у 2021 році світова автомобільна промисловість втратить 210 мільярдів доларів.

На цей момент виробники ухиляють терміни виробництва автомобілів. Також вже відомо про те, що автовиробники переглядають ціни на кінцеву продукцію.

Продажі нових авто в Україні: що необхідно знати

Продажі нових легкових автомобілів в Україні в січні-червні в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року, збільшилися на 30% – до 48,4 тис.одиниць.

Кількість реєстрацій вживаних і ввезених з-за кордону легкових автомобілів на первинному ринку в першому півріччі 2021 року склала 195,5 тис.авто, що на 40% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Станом на 26 липня 2021 року кожен третій українець без автомобіля планував його купити, а переважна більшість тих, хто має або планує купувати авто, віддає перевагу седанам на бензині та з газовим обладнанням.

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