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Боевики обстреливали позиции ООС из запрещенного оружия: один боец получил ранение

  8   0 25.09.2021, 19:07 | Новости, ООС
Боевики обстреливали позиции ООС из запрещенного оружия: один боец получил ранение

Боевики на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня и один раз применили оружие, запрещенное минскими договоренностями. В результате обстрелов оккупантов один украинский боец получил ранение.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Запрещенное Минском оружие боевики применили в районе Верхнеторецкого. Там они вели огонь из запрещенных минометов 120-го калибра и артиллерийских систем 122-го калибра.

В районе Марьинки российские наемники совершили прицельный обстрел наших позиций из стрелкового оружия.

В результате этих обстрелов один боец получил ранение. Ему оказали неотложную помощь и эвакуировали в госпиталь.

"Вследствие враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Состояние здоровья воина - удовлетворительное", - уточнили в ООС.

Также отмечается, что наши воины подавляли огневые средства противника, применяя разрешенное минскими договоренностями вооружения.

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