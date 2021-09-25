Азар может вернуться в АПЛ

В услугах бельгийца заинтересован клуб из Лондона.

Полузащитник мадридского "Реала" Эден Азар может сменить клубную прописку. Об этом сообщает TodoFichajes.

По информации источника, на 30-летнего бельгийца претендует лондонский "Арсенал".

Боссы "канониров" готовы рассмотреть как вариант с арендой, так и полноценный трансфер Эдена.

Напомним, хавбек перешел в "Реал" из "Челси" летом 2019 года за 100 миллионов евро. В текущем сезоне вингер провел за "сливочных семь матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу.

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