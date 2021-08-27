Українські бійці показали відео ліквідації російського снайпера на Донбасі

Український снайпер ліквідував російського терориста / ілюстрація mvs.gov.ua

Українські бійці ліквідували російського найманця на Донбасі.

Відео опубліковано на сторінці К2 54 ОМБр у Facebook, інформує UAINFO.org.

Там зазначили, що давно обіцяли показати відео ліквідації російських найманців, тому вирішили зробити це до Дня Незалежності.

"Так ось, наші дуже хороші друзі, які протягом довгих років російсько-української війни пліч-о-пліч з розвідниками К-2 відбивають агресію руського миру, вміють дуже влучно стріляти і фіксувати це. На відео - ліквідація снайпера росіян, який поїхав на концерт кобзона", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на днях стало відомо, що український снайпер застрелив підполковника Збройних сил Російської Федерації на Донбасі. На День незалежності України його труп доставили до госпіталю Південного військового округа Збройних сил РФ у Ростові.

Увага! Відео містить сцену насилля!!! (18+)

Українські військові показали відеодокази ліквідації російських найманців на Донбасі

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