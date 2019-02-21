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Курс на ЄС і НАТО та протидія агресії РФ: Зеленський затвердив стратегію зовнішньої політики

  8   0 27.08.2021, 11:30 | Новости, Политика
Курс на ЄС і НАТО та протидія агресії РФ: Зеленський затвердив стратегію зовнішньої політики

Курс на вступ до НАТО і ЄС закріплений у Конституції України / фото УНІАН, Олександр Кузьмін

Президент України Володимир Зеленський затвердив стратегію зовнішньополітичної діяльності держави.

Про це йдеться в указі глави держави №448 від 26 серпня, інформує УНІАН.

Зокрема, президент увів в дію та затвердив рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 липня 2021 року "Про Стратегію зовнішньополітичної діяльності України".

Контроль за виконанням рішення РНБО визначено покласти на секретаря Олексія Данілова.

У стратегії визначено, що мета зовнішньополітичної діяльності держави полягає в утвердженні України у світі як сильної та авторитетної європейської держави, здатної забезпечити сприятливі зовнішні умови для стійкого розвитку і реалізації свого потенціалу, економіки та українського суспільства.

"В основі зовнішньополітичної діяльності України - стратегічний курс держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі (ЄС) та в Організації Північноатлантичного договору (НАТО), закріплений у Конституції України", - йдеться в стратегії.

Також до основних заходів стратегії відноситься: "забезпечення незалежності і державного суверенітету України, відновлення її територіальної цілісності, протидія агресії Російської Федерації, курс на набуття повноправного членства в ЄС та в НАТО, просування українського експорту і залучення іноземних інвестицій, захист прав та інтересів громадян України за кордоном, утвердження позитивного іміджу України у світі".

"На тлі поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі - COVID-19), і глобальної економічної рецесії посилюється роль України у подоланні викликів продовольчій безпеці, існують передумови для утвердження України як гаранта продовольчої безпеки", - йдеться у стратегії.

Курс України на вступ до НАТО і ЄС

21 лютого 2019 року набули чинності зміни до Конституції, які закріплюють прагнення України стати членом Європейського Союзу і НАТО. У Конституції закріплюється "європейська ідентичність українського народу і незворотність європейського та євроатлантичного курсу України".

У вересні 2020 року президент Володимир Зеленський затвердив Стратегію національної безпеки України. Вона ґрунтується на трьох основних засадах державної політики у сфері нацбезпеки. Зокрема, передбачається розвиток стратегічних відносин із ключовими іноземними партнерами, насамперед з Європейським Союзом і НАТО та їхніми державами-членами.

У липні 2021 року Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 4 червня "Про невідкладні заходи щодо поглиблення інтеграції України до Організації Північноатлантичного договору".

УНІАН

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