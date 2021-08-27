На Донбасі український військовий отримав поранення

Бойовики на Донбасі тричі порушували режим припинення вогню. В результаті один український військовий отримав поранення.

Про це повідомляє прес-служба штабу ООС у Facebook, інформує UAINFO.org.

За минулу добу, 26 серпня, противник бив з протитанкових ракетних комплексів біля населеного пункту Оріхове. Крім того, бойовики обстріляли позиції українських військових з мінометів 82-го калібру біля Авдіївки, а в районі Новолуганського вели вогонь зі стрілецької зброї.

У свою чергу українські військові відкривали вогонь у відповідь.

В результаті обстрілів один український військовий отримав поранення. Його госпіталізували до лікувального закладу. Стан бійця задовільний.

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