Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

09:00

США зробили важливий крок до позбавлення Росії статусу країни з ринковою економікою

08:41

На Донбасі український військовий отримав поранення

08:04

Кількість жертв теракту в Кабулі перевищила 100 осіб, ще 150 - поранені

07:32

Август – черный месяц стрессов для России

07:04

"Мы не простим, не забудем": Байден приказал нанести ответный удар после взрывов в Кабуле

06:03

У МОЗ назвали місяць, у якому Україна може піти на новий локдаун

03:19

Теракты в Афганистане: количество погибших военных США существенно возросло, прогремели новые взрывы

21:01

Дитину, народжену під час евакуації з Афганістану, назвали на честь літака

19:55

Фурса про 20 років до вступу України в ЄС: Це, чесно кажучи, оптимістична оцінка. Всі про це знають, просто вголос сказати ніяково

19:04

СБУ повідомила про підозру у держзраді топ-функціонеру "Партії регіонів" у Херсонській області

18:01

У Колумбії чоловік отримав сім доз COVID-вакцини від чотирьох різних виробників

17:04

Глава Мінфіну Сергій Марченко: Якщо у вас немає накопичень в недержавному фонді, розраховувати на пенсію взагалі не варто

16:30

"Відчуй себе Українкою": міжнародний жіночий рух "За сімейні цінності" презентував проект, присвячений ролі жінки в українському суспільстві. ФОТО

16:01

"Запуск "Північного потоку-2" – стратегічна поразка України, а об’єм транзиту газу через ГТС прямуватиме до нуля", – політичний експерт

15:01

Хлопчик з обкладинки альбому Nirvana виріс і тепер подає до суду на гурт за розповсюдження дитячої порнографії

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Август 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

На Донбасі український військовий отримав поранення

  8   0 27.08.2021, 08:41 | Новости, ООС
На Донбасі український військовий отримав поранення

Бойовики на Донбасі тричі порушували режим припинення вогню. В результаті один український військовий отримав поранення.

Про це повідомляє прес-служба штабу ООС у Facebook, інформує UAINFO.org.

За минулу добу, 26 серпня, противник бив з протитанкових ракетних комплексів біля населеного пункту Оріхове. Крім того, бойовики обстріляли позиції українських військових з мінометів 82-го калібру біля Авдіївки, а в районі Новолуганського вели вогонь зі стрілецької зброї. 

У свою чергу українські військові відкривали вогонь у відповідь.

В результаті обстрілів один український військовий отримав поранення. Його госпіталізували до лікувального закладу. Стан бійця задовільний. 

UAINFO

Лента статей

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Август 2021 (626)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]