Кількість жертв теракту в Кабулі перевищила 100 осіб, ще 150 - поранені

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Внаслідок вибухів у столиці Афганістану упродовж дня загинули 90 цивільних осіб, 13 американських морпіхів, ще понад 150 осіб отримали поранення.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на The Wall Street Journal.

За даними афганського чиновника, загальна кількість загиблих афганців становила 90 осіб. Ще 150 отримали поранення.

Також вночі стало відомо, що ще один військовослужбовець США загинув в результаті нападу на аеропорт Кабула в четвер, 26 серпня. Всього в цей день були вбиті 13 військовослужбовців США. Загальна кількість поранених військових наразі - 18.

«Я можу підтвердити, тринадцятий військовослужбовець США помер від ран, отриманих в результаті нападу», - сказав CNN капітан Білл Урбан.

Цей напад став найбільш смертоносним днем для американських військових в Афганістані з 2011 року.

Окрім того, як заявив CNN офіційний представник Центрального командування ЗС США майор Джон Рігсбі, американські військовослужбовці здійснили кілька контрольованих вибухів на території аеропорту Кабула. Підриви були заплановані військовими заздалегідь.

Як повідомляв Укрінформ, речник Пентагону Джон Кірбі підтвердив, що поблизу летовища Кабула стався вибух. Невдовзі поблизу аеропорту стався другий за день вибух.

Все це сталося за кілька годин після того, як уряди кількох західних держав попередили своїх громадян триматися подалі від летовища через неминучу загрозу нападу з боку терористичного угруповання "Ісламська держава".

Загалом за день у Кабулі нарахували близько 7 вибухів, передають місцеві ЗМІ.

Президент США Джо Байден заявив, що він наказав військовим командувачам «розробити оперативні плани з нанесення ударів по об'єктах, керівництву та об'єктам ІД».

"Вечірні Вісті"