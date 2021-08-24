Боевики четыре раза срывали "тишину" на Донбассе, погиб украинский боец

Боевики на Донбассе четыре раза обстреляли украинских военных за прошедшие сутки, 23 августа. Погиб украинский воин.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Противник обстреливал украинские позиции из минометов 120-го калибра вблизи Водяного.

Неподалеку Марьинки противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Возле Широкино российские наемники с помощью БПЛА типа "квадрокоптер" осуществляли дистанционное минирование территории.

Кроме того, был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

По состоянию на 7:00 утра 24 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.