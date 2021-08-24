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Боевики четыре раза срывали "тишину" на Донбассе, погиб украинский боец

  3   0 24.08.2021, 09:08 | Новости, ООС
Боевики четыре раза срывали "тишину" на Донбассе, погиб украинский боец

Боевики на Донбассе четыре раза обстреляли украинских военных за прошедшие сутки, 23 августа. Погиб украинский воин.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Противник обстреливал украинские позиции из минометов 120-го калибра вблизи Водяного.

Неподалеку Марьинки противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Возле Широкино российские наемники с помощью БПЛА типа "квадрокоптер" осуществляли дистанционное минирование территории.

Кроме того, был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

По состоянию на 7:00 утра 24 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

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