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До 30-ї річниці Незалежності України асоціація Child.ua провела всеукраїнський конкурс малюнків «Україна очима дітей» (відео)

  7   0 24.08.2021, 09:35 | Новости, Видео, Общество
До 30-ї річниці Незалежності України асоціація Child.ua провела всеукраїнський конкурс малюнків «Україна очима дітей» (відео)

Асоціація «Child.ua» до 30-ї річниці Незалежності України провела Всеукраїнський конкурс малюнків «Україна очима дітей», метою якого стало привернення уваги суспільства до дітей з аутизмом і розвиток їх творчих здібностей.

"Більше 100 дітей відправили свої роботи на конкурс, майже з усіх куточків нашої країни.

Ми щиро дякуємо всім, за участь! Неможливо залишатися байдужими дивлячись на твори наших талановитих дітей! Кожний малюнок це окремий світ дитини - він унікальний, яскравий і неповторний", - зазначили в Асоціації «Child.ua».

За результатами оцінювання незалежного журі переможцями конкурсу стали:

1. Якубович Поліна

2. Савицький Назар

3. Iванов Микита

4. Гайдай Марія

5. Єфімов Артур

6. Бровченко Максим

7. Цибень Владислав

8. Іскренко Тимофій

9. Черепенко Тарас

10. Кубарь Нікіта

11. Матійчик Поліна

12. Войтко Максим

13. Коливушко Андрій

14. Ручко Захар

15. Проненко Іван

16. Рєзниченко Валерія

17. Халус Іванка

18. Левчук Дмитро

19. Мисів Валерій

20. Ілющенко Анастасія

21. Тарасов Єгор

22. Михайлівський Артем

23. Загарницька Ксенія

24. Каштанов Максим.

Кожен, хто брав участь у конкурсу буде відзначений дипломом учасника, а 24 переможця отримають дипломи лауреатів та подарункові сертифікати від наших партнерів «Акварель, номіналом по 500 грн.

Також роботи лауреатів вже розміщенні на карті України #Autismfriendlyspace

"Щиро вітаємо всіх учасників та бажаємо успіхів, наснаги, здійснення мрій та нових творчих злетів! Батькам - пишатися своїми дітьми та радіти їхнім успіхам!

Окремо, дякуємо громадським організаціям та творчим колективам за проявлену активність і спонукання дітей до участі у конкурсі, бажаємо задоволення від праці та перемог своїх вихованців.

Вітаємо переможців Всеукраінського конкурсу дитячих малюнків «Україна очима дітей»!" - зазначили в Асоціації «Child.ua».

 

 

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