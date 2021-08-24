Во Франции разбился самолет, двое погибших

Предварительно, на борту находились пилот-инструктор и ученик. О причинах крушения не сообщается.

На севере Франции, около аэродрома города Бондю, потерпел крушение легкомоторный самолет с двумя людьми на борту, оба погибли. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Как рассказали в пожарной службе, после столкновения с землей самолет загорелся. На место аварии направили 37 пожарных расчетов.

Предварительно, на борту находились 31-летний пилот-инструктор и 75-летний ученик. О причинах крушения не сообщается.