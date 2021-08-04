Окупанти за добу дев'ять разів зривали "тишу" в зоні ООС

Упродовж минулої доби, 3 серпня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Як передає Укрінформ, про це повідомила речниця командування Об'єднаних сил Лідія Нанівська у Фейсбуці.

Так, біля населеного пункту Золоте-4 збройні формування Російської Федерації обстрілювали українські позиції зі стрілецької зброї. У напрямку населеного пункту Світлодарськ ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї. Поблизу Луганського противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також стрілецької зброї.

Також неподалік Широкиного російські найманці обстрілювали українські позиції з мінометів 82-го калібру. Біля Водяного, що на Приазов'ї, ворог вів вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів. У напрямку населеного пункту Водяне, що біля Донецька, противник застосовував міномети 82-го калібру. У бік Авдіївки окупанти відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру та гранатометів різних систем.

Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» з перетином лінії розмежування. А в районі населеного пункту Майорськ ворог здійснював дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.

«Бойових втрат серед військових Збройних сил України немає», - підкреслила речниця.

Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представників місії ОБСЄ.

Станом на 7 годину ранку 4 серпня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано, поінформувала речниця і додала, що ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил повністю контрольована українськими військовими.

"Вечірні Вісті"