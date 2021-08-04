Новый валютный порядок: что будет с долларом – Project Syndicate

Мы приближаемся к 50-летию так называемого шока Никсона — одного из решающих моментов в валютной истории. У этого эпохального события сегодня находятся неожиданные параллели…

Об этом пишет Project Syndicate (США), перевод «НВ»

15 августа 1971 года во время специального телевизионного обращения президент США Ричард Никсон объявил, что «закрывает золотое окно». Покончив с конвертацией доллара в золото (по официальному курсу $35 за унцию), Никсон разорвал связь между деньгами и ценными металлами, которая сохранялась на протяжении тысячелетий.

У этого эпохального события сегодня находятся неожиданные параллели. Например, Никсон с трудом старался вытащить США из долгой, дорогостоящей и безвыигрышной войны во Вьетнаме, а сегодня президент США Джо Байден завершает долгую, дорогостоящую и безвыигрышную интервенцию Америки в Афганистане.

Никсон воспользовался своим выступлением, чтобы объявить о политической программе, чьи цели были схожи с целями администрации Байдена. «Мы должны создавать больше хороших рабочих мест, — говорил он. — Мы должны остановить рост стоимости жизни; мы должны защитить доллар от атак международных валютных спекулянтов».

Подобно Байдену сегодня, Никсон хотел увеличить государственные расходы ради улучшения перспектив своей партии на выборах в глубоко расколотой стране. После президентских выборов 2020 года, спровоцировавших крайне острые разногласия, демократы получили контроль в Сенате с минимально возможным перевесом, и теперь они беспокоятся по поводу обратной реакции на промежуточных выборах в 2022 году (повтор «разгрома» 2010 года, от которого пострадал президент Барак Обама).

Конечно, есть и более широкая задача. Байден стремится провести фундаментальную социальную трансформацию. Создание рабочих мест — это важнейшая часть процесса ликвидации сохраняющегося неравенства. А благодаря уникальным позициям доллара, играющего роль главной резервной валюты мира, США имеют возможность осуществлять бюджетное и монетарное стимулирование в беспрецедентных для мирного времени масштабах.

Несмотря на решение Никсона, открывшее двери для новой бессистемности и привело к десятилетиям турбулентности на валютных рынках, доллар никогда не терял своего положения на вершине международной валютной системы. Режим фиксированных валютных курсов, созданный на Бреттон-Вудской конференции 1944 года, развалился, однако способность частных финансовых рынков генерировать деньги (доллары США) сделала эту валюту даже более важной. Финансовые учреждения, корпорации и правительства всего мира по-прежнему зависят от долларового финансирования.

Некоторым оптимистам в Вашингтоне сохранение центральных позиций Америки в глобальном экономическом управлении может казаться неизбежным: даже возобновление инфляции в Америке будет означать — в худшем случае — девальвацию доллара и умеренную глобальную ребалансировку (подобно той, что произошла в конце 1970-х во время президентства Джимми Картера). США будут по-прежнему обеспечивать два блага, в котором все нуждаются — английский язык в качестве общего средства выражения и доллар в качестве общего средства обмена.

Но сколько ещё будет продолжаться такая ситуация? Могут ли уникальные преимущества Америки сохраняться в период, когда её сравнительная доля в мировой экономике сокращается, новые экономические державы находятся на подъёме, международный порядок становится хрупким, а внутренняя политика США подталкивает к сокращению участия в глобальных делах?

На самом деле оба традиционных преимущества Америки уже находятся под угрозой. Достигнутый за последние годы колоссальный прогресс в автоматических переводах означает, что люди в мире сегодня могут использовать искусственный интеллект вместо английского языка.

Новые технологии создают риск и для доллара — своего рода общепринятого языка обмена (лингва франка). Опасности уже заметны на рынке казначейских облигаций США, где возникают проблемы с ликвидностью (в 2020 году) и слабеет внешний спрос. Давнему господству доллара бросают вызов не столько другие валюты (хотя как евро, так и юань могут претендовать на этот трон), сколько новые способы выражения на том же самом международном денежном языке, которым является доллар. По мере ускорения цифровой революции национальная эра в истории денег начинает клониться к закату.

Одним из следствий новых технологических возможностей стало потенциальное ослабление исторической связи между денежной стабильностью и качеством управления бюджетом. Центральные банки осуществляют масштабные долгосрочные программы стимулирования в ответ на экономические последствия пандемии Covid-19, что повышает риск инфляции и толкает денежные потоки в альтернативные классы активов. Одновременно растёт спрос на валютную революцию.

Мотором этой революции станут цифровые технологии, которые позволяют создавать не только новые формы эмитируемых государствами фиатных валют (таких как юань или евро), но и частные валюты, создаваемые инновационными способами, например, с помощью распределённых реестров.

Эти новые деньги могут положить конец долгому периоду долларовой гегемонии. Кризис Covid-19 ускорил развитие событий, открыв эпоху цифровой версии глобализации, которая характеризуется увеличением обмена данными, но сокращением передвижений людей и товаров.

Изначально доллар приобрёл свои господствующие позиции благодаря сильному глобальному спросу на глубокий, ликвидный и безопасный актив, а это значит, что появление альтернативных безопасных активов может положить конец доминированию доллара. В прошлом, когда основой для эмиссии денег были ценные металлы, доминировали именно такие альтернативные безопасные активы. Даже в конце XX века некоторые комментаторы с ностальгией оглядывались назад на то время, когда они считали валюту чем-то, имеющим реальное обеспечение. А теперь они могут с надеждой смотреть вперёд. Благодаря цифровым валютам, появляется реальное обеспечение в виде информации, генерируемой участниками массы разнообразных и пересекающихся сообществ.

Закрытие золотого окна Никсоном ознаменовало конец валютного порядка, который опирался на сырьевые товары, и начало нового мира фиатных валют. Лишь к 1990-м годам правительства и центральные банки научились эффективно управлять этим новым миром. Сегодня мы движемся вперёд к очередному новому валютному порядку, опирающемуся на информацию (которая сама по себе является видом сырья). Возможно, мы научимся управлять этой новой системой быстрее, чем у нас получилось после шока Никсона. Но итоговый результат — мир, в котором доллар сброшен со своего глобального пьедестала, — может оказаться намного более шокирующим.