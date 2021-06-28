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На Донбассе сегодня сохраняется режим "тишины"

  5   0 28.06.2021, 17:36 | Новости, ООС
На Донбассе сегодня сохраняется режим "тишины"

По состоянию на 17:00 28 июня, нарушений режима прекращения огня с начала суток не зафиксировано. Украинские военные держат ситуацию под контролем.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

"С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Украинские военные контролируют ситуацию и соблюдают режим прекращения огня", - говорится в сообщении.

В районе проведения операции также выполняют задачи другие составляющие сил обороны.

В частности, сегодня пиротехнические расчеты ГСЧС разминировали более 2 гектаров территории и передали на уничтожение 37 взрывоопасных предметов.

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